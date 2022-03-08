Следующий! На Николаевщине сбит российский вертолет

В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.
Геращенко опубликовал видео с лежащим на земле дымящимся вертолетом.
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Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" предлагает премии за угнанные самолеты и вертолеты российских оккупантов. В "акции" могут принять участие и сами пилоты РФ.
Война в Украине: ситуация 8 марта
- Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор войскам РФ. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
- В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. "Зеленые коридоры" нужны в таких городах и поселках, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
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