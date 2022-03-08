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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Следующий! На Николаевщине сбит российский вертолет

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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8 марта, 19:37
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В Сети появилось видео поверженной техники врага
Сбитый вертолет РФ
Сбитый вертолет РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Геращенко опубликовал видео с лежащим на земле дымящимся вертолетом.

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Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" предлагает премии за угнанные самолеты и вертолеты российских оккупантов. В "акции" могут принять участие и сами пилоты РФ.

Война в Украине: ситуация 8 марта

  • Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор войскам РФ. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.
  • В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. "Зеленые коридоры" нужны в таких городах и поселках, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.
  • В Сети появились документальные свидетельства о последствиях вражеских бомбовых ударов по жилым домам Сум, нанесенных этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети.
  • В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телебашня и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.
  • В Снигиревке Николаевской области украинские военные взяли в плен группу российских военных.
  • Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для того, чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь с украинских объектов.

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