Слепая женщина связала более 2100 пар перчаток для защитников Украины (фото)

Ее сын с первых дней войны ушел добровольцем на восток

В День волонтера за более чем 2100 пар эксклюзивных перчаток украинским воинам 62-летнюю Валентину Мазурик поблагодарило МВД Украины.

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"Спасибо Валентине Михайловне за ее кропотливый труд, помощь и заботу", — сообщается на странице учреждения в Фейсбуке.

Еще в детстве она потеряла зрение. Но, несмотря на недуг, научилась вязать перчатки для защитников Украины.

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Сын Валентины Мазурик с первых дней войны ушел добровольцем на восток, поэтому она не понаслышке знает о потребностях бойцов.

Чтобы научиться ремеслу, женщине понадобилось около 10 месяцев — трудно вслепую справляться с нитками и спицами. Непреодолимое желание помочь военным и упорный труд помогли ей стать настоящей мастерицей.

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Напомним, накануне в Голосеевском районе, в сквере на пересечении Стратегического шоссе и проспекта Науки, в честь волонтеров открыли памятный знак, который символизирует самоотверженность каждого неравнодушного украинца.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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