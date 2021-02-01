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Сливал информацию ФСБ РФ: командиру Нацгвардии грозит 15 лет за измену

1 февраля, 14:48

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Предатель за деньги выдавал врагу информацию о дислокации своего подразделения

Главное следственное управление СБ Украины завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении командира подразделения Нацгвардии, который подозревается в государственной измене.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи СБУ установили, что военнослужащий Нацгвардии был завербован сотрудниками спецслужб Российской Федерации и передавал информацию о дислокации подразделения Нацгвардии, имеющемся личном и подвижном составе. Он также предоставлял сведения об участии иностранных инструкторов на учениях, где он проходил службу, их личные данные, за что получал материальное вознаграждение.

Установлено, что указанные действия наносят ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины.

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Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Бориспольский горрайонный суд Киевской области.

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По ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) УК Украины военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Госизмена командира подразделения Нацгвардии. Источник: СБУ

Напомним, ранее писалось, что суд дал 4 года лишения свободы женщине-военнослужащей Нацгвардии за сотрудничество с российскими спецслужбами.

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СБУ измена предательство нацгвардия НГУ предатель

Источник: Сегодня

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