Сливочное масло без масла. Что продают украинцам – результаты экспертизы (видео)

Журналисты "Сегодня" разобрались, как нас обманывают и почему не стоит верить тому, что написано о составе сливочного масла

Более половины сливочного масла, которое продают в Украине, – фальсификат. / Фото: Pixabay

Каждая вторая пачка сливочного масла в Украине – подделка. Внешне отличить фальсификат от настоящего почти невозможно. Некоторые производители в составе отмечают только молочные жиры.

Реклама

Чтобы проверить их на честность, корреспондент "Сегодня" Марина Барба купила масло в магазине, на рынке и заказала в интернете. А все образцы передала на экспертизу.

Некоторые продавцы покупают масло в интернете. Конечно, без документов и гарантий от производителя. Сбывают только ящиками, самое дешевое предложение – 15 гривен 50 копеек за пачку.

Продавец по телефону сказал "Сегодня", что продает в неделю по две с половиной тонны масла, а в сезон около пяти тонн.

Реклама

"Вы можете сохранить мой номер. Я работаю и увидите, у вас оно тоже пойдет. Единственное, что хотел бы вам сказать, что это не масло, а спред", – говорит собеседник.

Читайте также: Украинцев пугает качество сливочного масла: как распознать фальсификат

Место производства засекречено, а продавец уверяет, что никто не жаловался.

"Сегодня" провели эксперимент и попробовали продать масло на улице по привлекательной цене – 25 гривен за 200 грамм. Желающих оказалось много. За час собралось шестеро покупателей и только один из них поинтересовался сроком годности и местом производства. Им всем вернули деньги и рассказали, что масло подделка.

По результатам экспертизы выяснилось, что данное масло на 98% состоит из растительных жиров неизвестного происхождения, а не из сливок. Тоже самое и с маслом с рынка. Не обманул потребителя только популярный производитель, продукт которого мы купили в супермаркете.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Украине активно продают фальсификат на рынке кофе.

Также напомним, журналисты "Сегодня" проверили дешевую красную икру, которую продают украинцам. Как и ожидалось, покупать ее крайне нежелательно.