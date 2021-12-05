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Случайность или убийство? На охоте под Николаевом застрелили экс-военного

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
5 декабря, 17:45
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Роковой выстрел произвел его знакомый, который также был военнослужащим
Полиция уже открыла уголовное производство.
Полиция уже открыла уголовное производство. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Николаева 4 декабря на охоте застрелили человека. 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь, от чего скончался.

Об этом сообщает полиция Николаевской области.

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Погибшим оказался экс-военный, приехавший на охоту вместе со знакомыми. Все они – действующие военнослужащие. Ранение мужчина получил, когда один из присутствующих произвел выстрел и попал в него.

Полиция нарушила производство

По данному факту было начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

Правоохранители задержали 48-летнего военного, совершившего смертельный выстрел. Его задержали, а охотничье ружье изъяли.

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Сегодня задержанному сообщили о подозрении. Ему грозит до пятнадцати лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Что запрещается на охоте:

  • направлять оружие на человека или домашних животных;
  • передавать ее в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
  • стрелять без надобности;
  • охотиться в непозволительных местах и в темное время суток;
  • использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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