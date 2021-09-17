"Слуга" Аллахвердиева задекларировала подарок на сумму 5,3 млн долларов и дорогие часы

Средства нардеп получила от некоего Сурина Валерия Владимировича, который является, вероятно, ее отцом

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева. Фото: Facebook

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Аллахвердиева задекларировала денежный подарок на сумму 5,3 млн гривен.

Об этом свидетельствует ее декларация на сайте Национального агентства по предупреждению коррупции.

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Средства она получила от некоего Сурина Валерия Владимировича. Этот же человек подарил Аллахвердиевой часы DEFY MIDNIGHT торговой марки Zenith (швейцарский производитель роскошных часов). Модель инкрустирована 11 белыми бриллиантами, браслет из нержавеющей стали, в комплекте дополнительно три сменных ремня и застежка.

Вероятно, Валерий Сурин является отцом Ирины Валерьевны. В ее декларации также указано, что в общем владении нардеп имеет квартиру в Николаеве, 50% которой принадлежат Суриной Виктории Валерьевне. Очевидно, что это ее родная сестра.

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По данным из открытых источников, Сурин Валерий Владимирович возглавляет Николаевский областной союз рыболовецких колхозов.

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Что нужно указывать в декларации?

Декларированию подлежат банковские металлы, гривни, доллары и другие валюты. Также указывать в декларации нужно и имущество, которое принадлежит налогоплательщику, в том числе на праве совместной или частичной общей собственности.

Также декларировать нужно:

земельные участки, жилую и нежилую недвижимость, объекты незавершенного строительства;

транспортные средства;

ювелирные изделия;

предметы искусства;

антиквариат;

драгоценные камни;

драгметаллы.

ценные бумаги (акции, ОВГЗ), части или паи в имуществе юридических лиц, другие корпоративные права.

любые источники получения дивидендов или других видов дохода (например, депозит в банке).

права интеллектуальной собственности (изобретения, право собственности на товарные знаки и пр.).

памятные монеты и банкноты.

Ранее мы сообщали, что НАПК взялось за декларацию Медведчука и еще 9 депутатов.

Также напомним, парламент вернул уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях чиновников.