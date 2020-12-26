В "Слуге народа" высказались за жесткий локдаун с остановкой транспорта

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал убеждение, что в стране необходимо ввести жесткий локдаун.

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Об этом он сообщил во время интервью на Радио Свобода.

"Я сторонник полного локдауна с остановкой транспорта. Ведь любые половинчатые ограничения не дают той пользы, на которую мы рассчитываем. Вместе с тем решение правительства о карантине "выходного дня" позволило нам сегодня наблюдать меньшие цифры зараженных коронавирусом в Украине", – подчеркнул Гетманцев.

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Жесткие ограничения негативно сказываются на малом бизнесе, добавил он.

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"Никто в мире не знает, как действовать, никто не знает четких алгоритмов. Вот Великобритания снова вводит полный локдаун. Израиль вводит полный локдаун. Множество стран прошли через полные локдауны. Наше правительство отдает предпочтение компромиссным мерам и с 8 января не останавливает работу транспорта. Понимаете, если мы сможем спасти жизнь одного украинца ценой 0,5% ВВП, мы должны это сделать, даже не задумываясь", – убежден Гетманцев.

Напомним, локдаун в Украине будет введен с 8 по 24 января и Кабинет министров определил ряд жестких ограничений – работать будет только критическая инфраструктура, а доступны будут лишь товары и услуги первой необходимости.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался про карантин и локдаун:

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