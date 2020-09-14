"Слуга народа" проведет заседание по местным выборам с Кравчуком и Резниковым

Встреча может состояться на этой неделе

Фракция "Слуга народа" намерена в ближайшее время провести заседание по изменениям в постановление о местных выборах, в котором также должны принять участие глава делегации в ТКГ Леонид Кравчук, вице-премьер-министр Алексей Резников и руководства Офиса президента. Об этом сообщил замглавы комитета Рады по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура в Telegram.

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"Договорились провести по этому вопросу (об изменениях в постановление. – Ред.) отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в ТКГ Кравчука, вице-премьера Резникова и руководства офиса Президента", – написал депутат.

Качура добавил, что такая встреча может состояться уже на этой неделе.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура объяснил, какие изменения хотят внестив постановление парламента о проведении местных выборов в Украине, напомнив, что изменения были предложены еще 28 июня, задолго до ультиматума России пересмотреть вопрос выборов в ОРДЛО.

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Также мы сообщали, что в Верховную Раду были внесены обращения главы делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления о местных выборах в Украине.

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11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата",после которой представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление о выборах, однако в Офисе президента Украины об этом молчат.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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