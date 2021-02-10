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"Слуга народа" выдвинет силача Вирастюка кандидатом в народные депутаты – СМИ

10 февраля, 23:04

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Решение должны принять на съезде 11 февраля

Партия "Слуга народа" во время съезда в четверг, 11 февраля, собирается утвердить кандидатом в народные депутаты на 87 округе в городе Надворная Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

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Об этом со ссылкой на источники сообщило издание LB.ua.

В то же время сам Вирастюк намекнул в Instagram, что часто бывает в Офисе президента.

"Создается впечатление, что в Офисе президента чаще меня бывает только lashyn_strong (спортсмен, депутат Мариупольского горсовета Александр Лашин. – Ред.)", – написал он.

Довыборы в Верховную Раду назначены в Надворной на 28 марта 2021 года в связи с тем, что нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андриевич был избран городским головой этого города и соответственно сложил депутатские полномочия.

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На 87 округе баллотируется также представитель партии "За майбутне" Александр Шевченко, кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Звиробий (Елена Самбул) и Руслан Кошулинский от партии "Свобода".

Мы также сообщали, что нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" в Раде из-за санкций Министерства финансов США.

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выборы Верховная Рада Ивано-Франковская область довыборы слуга народа Василий Вирастюк
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