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"Слуга народа" выгнала из фракции и партии депутата-коллаборанта Ковалева

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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28 апреля, 10:49
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В заявлении говорится, что депутат добровольно находится на оккупированной территории и не посещает заседания Рады
Алексея Ковалева исключили из "Слуги народа"
Алексея Ковалева исключили из "Слуги народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Партия "Слуга народа" и ее фракция в Верховной Раде Украины выпустили заявление о том, что исключают народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с оккупационными войсками в Херсонской области. Заявление опубликовано на канале "Слуга народа".

В нем говорится, что Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной территории, и судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. По собственным словам депутата, он осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи.

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Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа", — говорится в заявлении.

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Евгений Шаматалюк – майор, командир десантно-штурмового подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады. На войне – с марта 2014-го. Сейчас – на Харьковском направлении. Отражая атаки врага, за один день его подразделение уничтожило 90 единиц техники, взяло в плен десяток российских боевиков с оружием и снаряжением. Герой Украины.
Слава Украине!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Ценой жизни спас спас авиабригаду... Радионов Вячеслав Денисович – старший лейтенант, военный летчик. Проявил личное мужество: отвлек на себя врага, благодаря чему полный состав самолетов его бригады поднялся в воздух в городе Василькове, что спасло их от ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
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