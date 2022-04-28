"Слуга народа" выгнала из фракции и партии депутата-коллаборанта Ковалева

В заявлении говорится, что депутат добровольно находится на оккупированной территории и не посещает заседания Рады

Алексея Ковалева исключили из "Слуги народа" / Фото: Коллаж: Сегодня

Партия "Слуга народа" и ее фракция в Верховной Раде Украины выпустили заявление о том, что исключают народного депутата Алексея Ковалева, который сотрудничает с оккупационными войсками в Херсонской области. Заявление опубликовано на канале "Слуга народа".

В нем говорится, что Алексей Ковалев, народный депутат Украины, избранный в избирательном округе 186 (Херсонская область), в настоящее время находится на временно захваченной территории, и судя по его интервью медиа – находится вполне добровольно. Он общается с российскими военными, которые не совершают по отношению к нему никаких действий. Он не участвует в национальном сопротивлении российской агрессии и оккупации. По собственным словам депутата, он осуществляет на временно захваченной территории деятельность по оказанию гуманитарной помощи.

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Кроме того, он не посещает пленарные заседания Верховной Рады Украины, не участвует в голосованиях за важные в условиях военного положения законопроекты. Адекватных объяснений по поводу своего текущего статуса, поведения и заявлений депутат Ковалев руководству фракции не предоставил.

"На этом фоне поведение Ковалева несовместимо ни со званием народного депутата Украины, ни тем более — с членством во фракции "Слуга народа", — говорится в заявлении.

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