Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Слуга народа" заявила о большом совещании с Зеленским на западе Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
21 сентября, 19:16
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Среди прочего, на совещании планируется обсуждение стратегии власти на следующий год
Депутаты "Слуги народа"
Депутаты "Слуги народа" / Фото: Facebook

Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и президента Украины Владимира Зеленского, как и писали ранее "Сегодня".

Информацию подтвердила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram.

Реклама

Вероятно, это произойдет в конце следующей недели. Место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

"Хочу также отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", – написала Палийчук.

На совещании будут подниматься следующие темы:

  • обсуждение стратегии власти на следующий год;
  • обсуждение достижений за прошедшие два года;
  • план законопроектных работ.
Реклама

Читайте также:

Разумков созвал внеочередное заседание, которое не понравится "Слуге народа"

Обучение "слуг народа" в Трускавце

  • Тренинг для "слуг народа" проходил в 2019 году с 29 июля по 4 августа в Трускавце.
  • Они жили в нескольких трускавецких гостиницах, в частности в "Rixos-Прикарпатье" и "Mirotel".
  • Команда преподавателей KSE в течение недели читала для будущих депутатов лекции по экономике, бюджетному процессу, публичной политике, рассказывала о децентрализации, образовании, обороне и тому подобное.
  • Недельный семинар для новоизбранных народных депутатов обошелся "Слуге народа" в 10 миллионов гривен.
  • На недельный курс тогда прибыли 246 человек.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.27

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять