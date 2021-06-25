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"Слуги народа" передали на Донбасс разведчикам ВСУ партию дронов (фото)

25 июня 2021 16:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Депутаты скинулись на крупнейшую партию беспилотников для украинских защитников – военные уже занялись беспилотниками

Депутаты "Слуги народа" передали на передовую украинским военным партию дронов, которые бойцы смогут использовать против оккупантов.

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Об этом сообщил в Telegram нардеп от этой политической силы Дмитрий Соломчук.

По его словам, пока военным передали часть партии дронов.

"Дроны для военных – это, конечно же, не клубника (намек на Порошенко, который возил бойцам ягоды. – Ред.), но пригодится. На передовой военным разведчикам дроны очень помогут. По инициативе (нардепа и волонтера) Юрия Мисягина вместе с коллегами закупили 25 современных беспилотников, часть уже передали военным на востоке Украины. Специалисты уже на месте раскрашивают их авиационной краской, чтобы сделать незаметными для врага", – написал Соломчук.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе бойцам ВСУ неожиданно свалился беспилотник ФСБ. Он упал на позиции ВСУ, и там обнаружили кое-что интересное.

А недавно в Киеве проходила военная выставка "Оружие и безопасность – 2021", на которой представили уникальный беспилотник ACE ONE, который больше похож на НЛО. Его стоимость 10 млн долларов, а по возможностям напоминает стелс.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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