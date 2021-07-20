"Слуги народа" придумали, как избавиться от "позорного постановочного спама" в Раде

Депутаты часто используют для блокировки принятых законов проекты постановлений, чем тормозят реформы – но появилось решение проблемы

У "слуг народа" намечается важная дискуссия. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Верховная Рада разблокировала судебную реформу после того, как законы были заблокированы проектами постановлений. Чтобы избежать такого в будущем, руководство фракции "Слуга народа" внесло в парламент законопроект против "постановочного спама".

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Об этом заявил глава партии Александр Корниенко.

По его словам, оппозиция использует механизм блокирования законов проектами постановлений, чтобы не давать ход реформам.

"Сегодняшнее (внеочередное) заседание – крайняя степень позора, в которую оппозиция пытается погрузить украинский парламент. Позорнейшей истории, чем такое политическое мошенничество, уже даже не "поправочным спамом", а методами постановлений о нарушении регламента, вообще трудно найти", – сказал Корниенко.

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Внесенный им в парламент законопроект предполагает изменения в регламент: чтобы внести постановление об отмене решения Верховной Рады, необходимо будет собрать подписи депутатов из половины фракций, представленных в парламенте.

"Если семь фракций, то нужно собрать представителей от трех фракций. При этом депутатов должно быть не менее 45. Только после этого можно будет внести подобное постановление. С этим явлением нужно бороться. Потому что если каждый депутат будет блокировать каждую важную реформу "постановочным спамом" – это будет просто издевательство над украинским народом", – добавил глава партии.

Как сообщали новости "Сегодня", нардеп Алексей Устенко отмечал, что работа Рады может быть заблокирована на год из-за огромного количества поправок к налоговому законопроекту №5600.