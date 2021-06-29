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Служба поддержки Apple добавила украинский язык

29 июня 2021 19:14

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До этого украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке

Apple запустила украиноязычную службу поддержки. Фото: коллаж "Сегодня"

Apple запустила украиноязычную службу поддержки. Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay, REUTERS/Lucas Jackson

Служба поддержки Apple в Украине с 28 июня добавила украинский язык — теперь консультацию по техническим вопросам можно получить на украинском.

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Об этом сообщает ITC.

До этого украинских пользователей обслуживали по умолчанию на русском языке, а владельцев американских учетных записей – на английском.

Как пишут в СМИ, около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной службы поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском. Полноценный заказ звонка для Украины служба поддержки Apple запустила с 28 июня.

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Чтобы получить консультацию или помощь в решении технических вопросов нужно предварительно отправить онлайн-запрос, выбрав его тему в перечне.

Ранее мы писали, что Apple запустил в Украине новый платный сервис.Подписка доступна в 170 странах, в том числе в Украине. Платный доступ к подкастам позволит слушать программы без рекламы и получать ранний доступ.

Напомним, у Apple уже есть юрлицо в Украине. Прямое представительство компании в Киеве должно открыться в 2021 году.

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