Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)

Тело гражданина Беларуси обнаружили в одном из киевских парков неподалеку от места, где он жил. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня, 3 августа, нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Известно, что парень пропал еще 2 августа. Предположительно, Шишов вышел на ежедневную пробежку и исчез.

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13:19 Виталий Шишов был найден повешенным в парке со сломанным носом. Об этом заявил друг главы организации "Белорусский дом в Украине" Юрий.

12:40 Некоторые европарламентарии уже отреагировали на смерть главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова и назвали произошедшее актом терроризма со стороны режима Александра Лукашенко.

10:58 В "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса. Шишов стоял у истоков создания "Белорусского дома" и был главой организации. А переехать в Украину ему пришлось осенью 2020-го после протестов в Беларуси.

10:30 Приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь. Она добавила, что ему и его девушке накануне поступила информация, что готовится операция по его устранению белорусской спецслужбой.

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На месте происшествия проходят следственные действия. Фото: Елена Чернякова, "Сегодня"

9:10 Виталия Шишова нашли повешенным в Святошинском районе столицы. Это парковая зона находится недалеко от улицы Бударина. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Правоохранители оградили лентой место происшествия. Фото: Елена Чернякова, "Сегодня" В тренде В Украине стало прохладней: где будет комфортнее всего 3 августа (карта)

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2 августа 21:16

О пропаже Шишова заявил "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"). Утром в понедельник, 2 августа, он вышел, предположительно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Мы также писали, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую власти Беларуси пытались насильно вывезти из Токио, где она находится на Олимпиаде, из-за ее заявлений о тренерах.

Кроме того, ранее в Минске исчез белорусский диспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

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О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве