Смерть двух украинцев после прививки от COVID-19: Степанов объяснил причину

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о выводах судмедэкспертизы о двух случаях смертей среди украинцев, которые накануне вакцинировались против COVID-19.

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В эфире канала "Украина 24" министр сказал, что вакцинированные умерли "не из-за прививки, а после нее".

"Каждый случай смерти во всем мире, в том числе в Украине в течение 30 дней после вакцинации расследуется. В мире уже сделано более 500 млн доз вакцины. В мире везде расследуется", – сказал Степанов.

По его словам, после вскрытия судмедэксперт сделал соответствующий вывод.

"В первом случае это острая сердечно-сосудистая недостаточность, во втором случае – острый ишемический инсульт", – заявил министр.

Напомним, 23 марта в Одесской области умерла военнослужащий, которая перед этим получила прививки от коронавируса. Медики, приехавшие на вызов, не смогли реанимировать женщину. В тот день жалоб на состояние здоровья у нее не было. Противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к любому из компонентов препарата, у женщины не было.

Также 24 марта, в больнице в Черновцах умер мужчина, который неделей ранее сделал прививку от коронавируса, однако заболел. По словам главы лабцентра, на момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день. Это связано с инкубационным периодом вируса.

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