Смерть легендарного украинского политика Марчука и приказ Лукашенко о закрытии границ – главные новости СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости четверга, 5 августа

5 августа Евгений Марчук умер, а Лукашенко приказал закрыть границы. Коллаж: "Сегодня"

5 августа стало известно о смерти легендарного политика Евгения Марчука, а также, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границы. Мы собрали самые важные новости четверга.

Смерть Марчука

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5 августа ушел из жизни бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Как рассказала его супруга, причиной смерти стала остановка сердца.

В СБУ уточнили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний из-за коронавируса.

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он (Марчук. – Ред.) страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.

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"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский в Twitter.

Марчук принял участие в разработке 72 законов / Фото: Сегодня

Обстрел мирного дома на Донбассе

На Донбассе боевики обстреляли Красногоровку. Прямым попаданием они повредили квартиру в многоэтажке на улице Восточной. В результате обстрела ранение получил местный житель 1965 года.

По словам руководителя Донецкой ОГА, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Дельта"-штамм в Украине

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Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Украине, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев в Украине.

Согласно статистике, которую предоставил главный санврач, наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают такие области:

Волынская;

Одесская;

Тернопольская.

Также больше всего и в Черновцах, и в Киеве.

Кузин отметил, что "Дельта"-штамм распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации.

Лукашенко закрывает границы

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границу еще и со странами Запада. Также он пригрозил соседям, если мигрантов будут отправлять в Беларусь.

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"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга (граница с Украиной) или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Не дай Бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают", – сказал Лукашенко.

Цены на автогаз бьют рекорды

Средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС достигла рекордных 17,07 гривен за литр. Прошлый рекорд был установлен накануне – 16,88 грн/л. При этом эксперты уверены: стоимость LPG в ближайшее время не снизится.

Где и как выросла цена на газ

В сети SOCAR стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн.

стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн. На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.

топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн. В сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис" – на 20 копеек за литр.

– на 20 копеек за литр. Сети ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" и "Mango" – на 22-55 копеек за литр.

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