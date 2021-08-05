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Смерть легендарного украинского политика Марчука и приказ Лукашенко о закрытии границ – главные новости СЕГОДНЯ

5 августа 2021 18:33

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные новости четверга, 5 августа

5 августа Евгений Марчук умер, а Лукашенко приказал закрыть границы. Коллаж: "Сегодня"

5 августа Евгений Марчук умер, а Лукашенко приказал закрыть границы. Коллаж: "Сегодня"

5 августа стало известно о смерти легендарного политика Евгения Марчука, а также, что непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границы. Мы собрали самые важные новости четверга.

Смерть Марчука

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5 августа ушел из жизни бывший премьер-министр Украины, первый глава Службы безопасности Украины (СБУ), министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук. Как рассказала его супруга, причиной смерти стала остановка сердца.

В СБУ уточнили, что Марчук умер из-за обострения заболеваний из-за коронавируса.

"Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он (Марчук. – Ред.) страдал, и спровоцировала острую сердечно-легочную недостаточность", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.

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"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, который сохраняется до сих пор. Его опыт – неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский в Twitter.

Марчук принял участие в разработке 72 законов

Марчук принял участие в разработке 72 законов / Фото: Сегодня

Обстрел мирного дома на Донбассе

На Донбассе боевики обстреляли Красногоровку. Прямым попаданием они повредили квартиру в многоэтажке на улице Восточной. В результате обстрела ранение получил местный житель 1965 года.

По словам руководителя Донецкой ОГА, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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"Дельта"-штамм в Украине

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Штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по Украине, рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев в Украине.

Согласно статистике, которую предоставил главный санврач, наибольший процент новых случаев штамма "Дельта" дают такие области:

  • Волынская;
  • Одесская;
  • Тернопольская.

Также больше всего и в Черновцах, и в Киеве.

Кузин отметил, что "Дельта"-штамм распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации.

Лукашенко закрывает границы

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал закрыть границу еще и со странами Запада. Также он пригрозил соседям, если мигрантов будут отправлять в Беларусь.

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"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга (граница с Украиной) или с запада, ступить не должна. Закройте каждый метр границы. Не дай Бог, они начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают", – сказал Лукашенко.

Цены на автогаз бьют рекорды

Средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС достигла рекордных 17,07 гривен за литр. Прошлый рекорд был установлен накануне – 16,88 грн/л. При этом эксперты уверены: стоимость LPG в ближайшее время не снизится.

Где и как выросла цена на газ

  • В сети SOCAR стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн.
  • На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.
  • В сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис" – на 20 копеек за литр.
  • Сети ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" и "Mango" – на 22-55 копеек за литр.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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