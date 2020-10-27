Легкий электротранспорт в Украине. Собрали аргументы за и против

Мы разобрались, чего не хватает в законе о легком электротранспорте

На дорогах Украины появляются электросамокаты, сигвеи, гироборды и моноколеса, и вследствие несоблюдения правил движения их владельцы становятся участниками, а то и жертвами ДТП. По данным Патрульной полиции, в 2019 году с их участием произошло 2161 ДТП, или около 15%.

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Проблему заметили и в парламенте – недавно Рада приняла в первом чтении закон, регулирующий права и обязанности новых участников дорожного движения. Эксперты утверждают, что закон требует доработки. Сайт "Сегодня" разобрался в нюансах проблемы.

Мы ответили на вопросы:

Какой электротранспорт подпадает под действие нового закона, какой не подпадает. Какие права и обязанности водителей легкого электротранспорта. Какие противоречия с нормами ЕС видят в законе эксперты и как их устранить. Как обеспечить безопасную езду таких водителей и при этом не нарушить права других участников движения – автомобилистов и пешеходов.

Что говорит закон

Принятый в первом чтении законопроект №3023 относит к ЛЭ электрические скутеры, cигвеи, гироборды, гироскутеры и т.д., кроме инвалидных колясок и велосипедов, оборудованных электродвигателями. Для электровелосипедистов и лиц с инвалидностью на электро- и механических колясках с 2018 года действуют те же требования ПДД, что и для велосипедистов.

Что говорят водители "легкой электрики" о законе

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Мы поговорили с несколькими людьми, которые используют легкий электротранспорт.

"Я бывал в Бельгии, Голландии, Германии, там легкий электротранспорт конкурирует с велосипедами, – рассказал нам водитель сигвея Олег (45 лет). – Но там есть велодорожки, оборудованные светофорами, знаками. Чтобы создать такую инфраструктуру в Украине, нужно 20-30 лет. У нас разрешили ездить по дорогам, обочинам. Но колесо у моего гироборда – 12 дюймов (30 см), у моноколеса оно больше, 20 дюймов (50 см), но одно. Если я начну ехать даже не по ямам, а по плитке – могу упасть. Ехать по обочинам – все ямы окажутся на пути. Аварий, травм, смертей будет намного больше, чем при езде по тротуарам. Пешеходы понимают, что едет электротранспорт, стараются уступить дорогу. Я падал два раза, на спину, но за спиной был рюкзак, фактически я падал на подушку".

По словам Олега, если даже он на скорости 15-16 км/час собьет пешехода, последствия будут намного менее тяжелые, чем от падения на дороге под колеса автомобиля. Шлем обязателен, особенно для детей, желательны налокотники и наколенники.

"Выталкивать электросамокаты или моноколеса туда, где ездят автомобили – значит сделать их водителей потенциальными смертниками, – уверена мать 5-летнего Максима – Алена (28 лет). – Я на электросамокате утром завожу сына в детсад, потом еду на работу. У обоих нас есть шлемы. Но езжу только по тротуару. На дороге ямы, ливневки, объезжая их, можно попасть под едущий сзади автомобиль".

Наши собеседники согласны, что надо узаконить права и обязанности водителей ЛЭ, но уверены: в предложенном виде закон работать не будет. Главное противоречие – запрет езды на самокатах и т. д. по тротуарам и отсутствие дорожной инфраструктуры для ЛЭ, речь идет о велодорожках. Мало кто возьмет на себя смелость выезжать на дорогу – опасно для жизни.

Что говорят специалисты по безопасности

Специалисты по вопросам безопасности дорожного движения осторожно рассматривают вопрос допуска на дороги электротранспорта, на котором ездят стоя.

Так, юрист Вадим Володарский, специализирующийся на вопросах ДТП, уверен: это опасно прежде всего для человека, который им управляет.

"Если мы едем на велосипеде, мопеде, мотоцикле в сидячем положении, то при опасности падения можем оттолкнуться ногой и падения избежать, – аргументирует Вадим Володарский. – Если мы едем стоя, такой возможности в подавляющем большинстве случаев не будет. В случае неосторожного движения ногами или попадания в яму – а их у нас на дорогах хватает – ездок будет рисковать, опять же, падением. Кстати, из-за малого размера колес – тоже".

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Вывод эксперта: электросамокат, тем более гироборд, не предназначены для участия в дорожном движении, это касается и моноколеса. Электроскутеры и электровелосипеды, по мнению Вадима Володарского, могут иметь свою нишу для пользователя, особенно в небольших городах. Но рассматривать их как универсальное решение, заменяющее автомобиль или мотоцикл, невозможно.

Автоэксперт Владимир Караваев не против ЛЭ на дорогах, но выдвигает к его водителям жесткие требования. Это наличие водительских прав (т. е. обязательна сдача теоретического и практического экзамена), номерного знака на ЛЭ и полиса "автогражданки".

Для безопасности обязательны включенные фонарь или фара белого цвета впереди, мигающий красный фонарь сзади, светоотражающие элементы на одежде, защитный шлем, а еще лучше к нему наколенники и налокотники. Дополнительно к запрету разговаривать на ходу по телефону Владимир Караваев предлагает запретить пользование наушниками и другими устройствами, снижающими способность слышать окружающую обстановку.

Также на ЛЭ должно быть запрещено передвигаться по дорогам госзначения (например, Киев – Одесса) и по улицам, где разрешена скорость движения более 80 км/ч (пр. Бажана в Киеве).

А как в Европе

Эксперты отметили, в чем наш закон не соответствует европейским нормам:

должна быть классификация ЛЭ в зависимости от мощности двигателя и скорости движения. Например, в Германии это 500-1400 Вт и 6-20 км/ч. На таком транспорте разрешено ездить лишь по велодорожкам и тротуарам;

мощные электроскутеры с двигателем до 4 кВт и весом до 300 кг, способные разогнаться до 150 к/ч, не могут считаться ЛЭ, и для управления ими необходимо сдать экзамены на знание ПДД и получить водительские права. Ездить на них разрешено только по проезжей части, как 4-колесному электротранспорту;

любой ЛЭ должен иметь номерной знак, а его водитель – страховку (аналог нашей "автогражданки");

детям до 14 лет (Германия) и до 16 лет (Бельгия) запрещено выезжать на ЛЭ на дороги;

в ряде стран вообще запрещено использование на дорогах самобалансирующегося электротранспорта, на котором человек едет стоя. Это касается гиробордов, моноколес, сигвеев, самокатов.

штрафы за несоблюдение ППД водителями ЛЭ очень высокие – до 2000 евро.

Обзавестись или воздержаться

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Так покупать или не покупать электросамокат, моноколесо и так далее? Если, конечно, позволяют финансы. Ибо цена вопроса для устройства, которое действительно будет работать, стартует от 7000 грн для гироборда и от 12 тыс. грн для самоката или моноколеса.

Три главных вывода. Первый: по автодорогам ездить опасно, велодорожек почти нет, езду по тротуарам хотят запретить. Второй: если решили обзавестись легким электротранспортом – стоит изучить ПДД, хотя бы права и обязанности велосипедистов. И третий: купите хотя бы простенький велосипедный шлем. И не забывайте его надевать перед началом движения.

Что случается горе-водителями электросамокатов, которые игнорируют соблюдение мер безопасности, смотрите в сюжете

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