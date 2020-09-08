Смерть на минном поле: стали известны имена погибших бойцов ВСУ

Владимир Хоменко и Виталий Грицишин попытались уйти из огненной ловушки

В Доброполье Донецкой области простились с 35-летним Владимиром Хоменко, бойцом 54-й отдельной мехбригады ВСУ, погибшим под Авдеевкой, когда пытался выбраться из огненной ловушки.

Проститься с Владимиром пришли близкие, земляки и сослуживцы. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает местное издание 06277.com.ua.

Прощание с Владимиром Хоменко / Фото: 06277.com.ua

Также 8 сентября в Павлограде Днепропетровской области простились с бойцом 54-й омбр ВСУ, 38-летним Виталием Грицишиным. Панихида прошла во дворе Дома культуры в центре города, пришли родные погибшего, его сослуживцы. Был военный оркестр, руководство города, волонтёры, сообщает издание Павлоград.dp.ua.

Прощание с Виталием Грицишиным / Фото: Павлоград.dp.ua

Посмертно Владимир Хоменко и Виталий Грицишин получили орден "За мужество". Их вручили родным.

Напомним, оба военных во время тушения пожара вблизи пгт Верхнеторецкое Ясиноватского района пламенем были отрезаны от остального личного состава бригады.

Утром 6 августа в пресс-центре ООС сообщили, что продолжаются поиски. Позже Командование ОТУ "Восток" сообщил, что во время эвакуации личного состава, обходя очаг огня в "серой зоне", двое военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле противника.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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