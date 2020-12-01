Смерть пациентов на ИВЛ во Львовской области: кто ошибся

Смерть двух пациентов на аппаратах ИВЛ в Жовковской ЦРБ под Львовом, случившаяся после отключения света в реанимации, произошла из-за неправильных действий администрации медучреждения.

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Об этом говорится в сообщение пресс-службы Львовской ОГА.

Комиссия департамента здравоохранения работала два дня, и ее предварительные выводы свидетельствуют о следующем – медики сработали правильно, администрация – нет.

Комиссия взяла пояснения у медицинских работников, которые в момент происшествия находились в больнице, и представителей администрации.

"Комиссия обработала предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время при отключении энергии администрация больницы не предприняла никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", – рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

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Теперь Жовковский райсовет, являющийся владельцем больницы, получит письмо с предложением об увольнении руководства медучреждения.

"Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", – добавил председатель комиссии Андрей Голдун.

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Максим Барышников заявил, что смерть двух пациентов в местной больнице из-за отсутствия электроэнергии стала следствием халатности. Поэтому руководство больницы должно понести ответственность за техническое состояние учреждения.

Скончались пациенты 61 и 66 лет. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность. Сын одной из жертв требует наказания виновных.

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