Українська
$ 27,84
33,68
  1. Последние новости Украины

Смерть пациентов в больнице под Львовом: директор отделался увольнением

15 февраля, 20:46

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

С момента смерти прошло почти три месяца, однако до сих пор никто не наказан

Во Львовской области уволили директора Жолковской больницы, из-за вероятной халатности которого умерли два пациентов с COVID-19. Игорь Шевцив сам написал заявление и мэр города его согласовал.

Реклама

На должность нового директора больницы в мэрии планируют провести открытый конкурс. А уволенный руководитель может остаться работать на другой должности. Сейчас ему не выдвинули даже подозрения.

Напомним, в медучреждении тогда отключили свет – и два кислородозависимых пациента скончались. И это при том, что было два электрогенератора – но руководитель не поручал их включить.

В тренде
Застрявшие в Танзании украинцы возвращаются: помогла Турция
Видео: Сегодня

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" адвокат Максим Барышников заявил, что смерть двух пациентов в местной больнице из-за отсутствия электроэнергии стала следствием халатности. Поэтому руководство больницы должно понести ответственность за техническое состояние учреждения.

Умерли пациенты 61 и 66 лет. Предварительная причина смерти – дыхательная недостаточность. Сын одной из жертв требует наказания виновных.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

больницы пациент главврач Львовска область Жовква ИВЛ

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?
Итоги миссии МВФ ударили по гривне. Чего ждать от курса доллара?Финансы
Спят в
Спят в "клоповниках" и прямо на улице: 180 украинцев застряли на курорте в ТанзанииДругие страны
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютой
Доллар снова подорожал до 28 гривен, надо ли запасаться валютойФинансы
В Украину идут сильные морозы: МОН советует распустить школьников по домам
В Украину идут сильные морозы: МОН советует распустить школьников по домамУкраина
В Украину придут трескучие морозы: прогноз погоды на начало недели (карты)
В Украину придут трескучие морозы: прогноз погоды на начало недели (карты)Украина
"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу над закрытым заседанием СНБОВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять