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Смерть посла Украины в Таиланде. Почему умер Андрей Бешта

30 мая, 10:24

Игорь Серов , Татьяна Очеретяная

Андрей Бешта представлял Украину в Таиланде с ноября 2015 года

Причиной смерти посла Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме Андрея Бешты стал сердечный приступ.

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Об этом сообщили источники "Сегодня" в МИД Украины.

Известно, Андрею Беште было 44 года. С ноября 2015 года дипломат занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

Бешта был освобожден от должности посла в апреле и уже готовился к возвращению в Украину из Таиланда. Экс-посол был женат, у него осталось трое детей.

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Напомним, недавно умер почетный консул Украины в городе Детройт (США) Богдан Федорак. Он занимал должность Почетного консула Украины с 2001 года.

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Кроме того, в Египте трагически скончался бывший руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) генерал-лейтенант Виктор Гвоздь.

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