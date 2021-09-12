Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи Печерского райсуда Виталия Писанца 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Смерть судьи Писанца: прокуратура начала уголовное производство

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
12 сентября, 14:05
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
СМИ сообщают, что перед смертью Писанец подрался

Киевская областная прокуратура начала уголовное производство по факту смерти судьи Печерского суда Виталия Писанца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (ч.1 ст.115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Реклама

Предварительно известно, что судья погиб 11 сентября в с. Погреба Броварского района Киевской области. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Однако, СМИ сообщают, что перед смертью Писанец подрался.

Читайте также:

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз.

Реклама

Известно, что тело умершего направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

Что известно о Виталии Писанце

  • Согласно данным портала Чесно, с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили председателем этого суда.
  • 22 июля 2012 неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".
  • В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.
  • Также судья недавно проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее мы сообщали, что 5 августа скончался бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также напомним, ранее умер председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом в течение последних трех лет.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

12 сентября 1991. В Киеве начался демонтаж скульптурной композиции с Владимиром Лениным на Майдане Независимости...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.73

Евро (€)

31.62

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
2 196 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять