Смерть судьи Писанца: прокуратура начала уголовное производство

СМИ сообщают, что перед смертью Писанец подрался

Киевская областная прокуратура начала уголовное производство по факту смерти судьи Печерского суда Виталия Писанца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Киевская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту смерти судьи Печерского районного суда г. Киева (ч.1 ст.115 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Реклама

Предварительно известно, что судья погиб 11 сентября в с. Погреба Броварского района Киевской области. Пока неизвестно, что стало причиной смерти. Однако, СМИ сообщают, что перед смертью Писанец подрался.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства происшествия и назначено комплекс экспертиз.

Реклама

Известно, что тело умершего направили в Бровары для проведения экспертизы и установления причины смерти.

Что известно о Виталии Писанце

Согласно данным портала Чесно, с 1998 до 2011 года Виталий Анатольевич Писанец был судьей Свердловского городского суда Луганской области (с 2003 года избран на должность судьи бессрочно). В 2011-м его назначили председателем этого суда.

22 июля 2012 неизвестные избили Писанца. Он попал в больницу с переломом черепа и сильным кровоизлиянием. Отмечалось, что причиной была его "профессиональная деятельность".

В 2015 году Писанца указом президента перевели в Печерский райсуд Киева.

Также судья недавно проводил одно из заседаний по делу Виктора Медведчука – рассматривал отвод другого судьи в деле нардепа.

Ранее мы сообщали, что 5 августа скончался бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности Украины, министр обороны Украины, секретарь СНБО Евгений Марчук.

Также напомним, ранее умер председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов, который руководил районом в течение последних трех лет.