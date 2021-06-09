Смертельная ДТП в Херсонской области: погиб "свободовец" Жмутский с семьей, старшая дочь в коме

Жмутский на внедорожнике столкнулся с фурой – автомобиль изувечен и почти все погибли – фото и видео с места трагедии

Жмутский с супругой и дочерью. Коллаж "Сегодня"

В Херсонской области в ДТП погиб член "Свободы" Эдуард Жмутский, его супруга – депутат Новгородковского поселкового совета и их младшая дочь. Старшая дочь сейчас в коме. Трагедия произошла на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

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Как сообщили в полиции, возле села Цукуры Каховского района, на перекрестке автодорог Одесса – Мелитополь и Чаплинка – Новая Каховка, столкнулись автомобили Audi и фура Volvo. Водитель внедорожника выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса – Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику.

Внедорожник Жмутского столкнулся с фурой. Фото: Нацполиция

В результате ДТП водитель Audi, его 42-летняя жена и шестилетняя дочь получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Также в тяжелом состоянии в больницу была госпитализирована 16-летняя дочь.

Фото: Нацполиция

Погибшими оказались "свободовцы"

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Глава ВО "Свобода" Олег Тягныбок сообщил в Facebook, что погибли Эдуард и Марина Жмутские и их младшая дочь Злата, а старшая дочь Алина в крайне тяжелом состоянии госпитализирована и сейчас в коме.

"Эдуард был заместителем председателя Кропивницкой областной организации ВО "Свобода", Марина – руководителем областной организации Объединение украинок "Яворина" и депутатом Новгородковского поселкового совета от "Свободы". Их младшая дочь Злата в этом году должна была идти в первый класс, старшая Алина – как раз закончила школу", – написал он.

Жмутский с супругой и младшей дочерью. Фото: facebook.com/oleh.tiahnybok

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