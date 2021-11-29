Смертельная охота под Черниговом. Полицейского застрелил начальник райуправления ГСЧС

Охотником, который застрелил полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.
Имя охотника стало известно сайту "Сегодня" из источников в ГСЧС в Черниговской области.
Официальная информация
В прокуратуре области сообщили, что смертоносный выстрел произвел начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, однако его имя не называют.
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"Не убедившись в безопасности выстрелов, выстрелил из охотничьего ружья в голову мужчине (сотруднику патрульной полиции), который вместе с ним был на охоте" , – отметили в прокуратуре.
Также стало известно, что несчастный случай произошел вблизи с. Травневое Городнянской территориальной общины Черниговского района.
Что было известно раньше
29 ноября стало известно, что в 4 утра в больнице скончался 37-летний полицейский, которого вчера ранили на охоте.
На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.
Какое наказание грозит начальнику ГСЧС
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).
Обвиняемые по этой статье наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Что запрещается на охоте:
- направлять оружие на человека или домашних животных;
- передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
- стрелять без надобности;
- охотиться в неположенных местах и в темное время суток;
- использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.
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