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Смертельная охота под Черниговом. Полицейского застрелил начальник райуправления ГСЧС

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
29 ноября, 15:08
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Не убедившись в безопасности выстрелов, он попал из охотничьего ружья в голову полицейскому
Открыто уголовное производство по факту убийства, совершенного по неосторожности.
Открыто уголовное производство по факту убийства, совершенного по неосторожности. / Фото: Коллаж: Сегодня

Охотником, который застрелил полицейского во время охоты в 70 километрах от Чернигова, оказался Игорь Довгопол – начальник Черниговского районного управления ГСЧС.

Имя охотника стало известно сайту "Сегодня" из источников в ГСЧС в Черниговской области.

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Официальная информация

В прокуратуре области сообщили, что смертоносный выстрел произвел начальник одного из районных управлений ГСЧС в Черниговской области, однако его имя не называют.

"Не убедившись в безопасности выстрелов, выстрелил из охотничьего ружья в голову мужчине (сотруднику патрульной полиции), который вместе с ним был на охоте" , – отметили в прокуратуре.

Также стало известно, что несчастный случай произошел вблизи с. Травневое Городнянской территориальной общины Черниговского района.

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Что было известно раньше

29 ноября стало известно, что в 4 утра в больнице скончался 37-летний полицейский, которого вчера ранили на охоте.

На момент инцидента полицейский находился вне службы в гражданской одежде. На охоту он уехал с тремя товарищами.

Какое наказание грозит начальнику ГСЧС

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту убийства, совершенного по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

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Обвиняемые по этой статье наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Что запрещается на охоте:

  • направлять оружие на человека или домашних животных;
  • передавать его в другие руки, предварительно не осмотрев и не разрядив;
  • стрелять без надобности;
  • охотиться в неположенных местах и в темное время суток;
  • использовать неохотничье (в том числе военное) огнестрельное, пневматическое и другое стрелковое оружие, а также нарезное огнестрельное оружие.

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