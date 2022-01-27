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Смертельная стрельба в Днепре: в МВД создали специальную следственную комиссию

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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27 января, 23:02
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Она займется установлением причины трагедии, в результате которой погибли люди
В результате инцидента в Днепре погибло 5 человек/Коллаж: "Сегодня"
В результате инцидента в Днепре погибло 5 человек/Коллаж: "Сегодня"

Министерство внутренних дел Украины создало специальную следственную комиссию, которая должна установить причины трагедии в Днепре, где нацгвардеец открыл стрельбу утром, 27 января. В результате инцидента погибли 5 человек, еще 5 — пострадали.

Об этом сообщает МВД.

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"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения по поводу того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", — сообщил глава МВД Денис Монастырский.

В МВД отмечают, что комиссия должна предоставить предложения по необходимым изменениям в порядке прохождения срочниками службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Кроме того, глава МВД подчеркнул, что по выводам следственной комиссии МВД будут сделаны кадровые решения в отношении лиц, которые "причастны к допущению этой ситуации".

Денис Монастырский выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих.

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