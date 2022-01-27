Смертельная стрельба в Днепре: в МВД создали специальную следственную комиссию

Министерство внутренних дел Украины создало специальную следственную комиссию, которая должна установить причины трагедии в Днепре, где нацгвардеец открыл стрельбу утром, 27 января. В результате инцидента погибли 5 человек, еще 5 — пострадали.
Об этом сообщает МВД.
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"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения по поводу того, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", — сообщил глава МВД Денис Монастырский.
В МВД отмечают, что комиссия должна предоставить предложения по необходимым изменениям в порядке прохождения срочниками службы в Национальной гвардии и Государственной пограничной службе. Кроме того, глава МВД подчеркнул, что по выводам следственной комиссии МВД будут сделаны кадровые решения в отношении лиц, которые "причастны к допущению этой ситуации".
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Детали ЧП
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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