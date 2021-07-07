"Смертельная тень COVID". Все больше детей в Украине болеют опасным воспалительным синдромом

Во время трансляции проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" инфекционист-иммунолог рассказала, как уберечь детей от последствий коронавируса

Ребенок в больнице / коллаж "Сегодня"

После заболевания COVID-19 все чаще фиксируют крайне опасный воспалительный синдром, который называют "смертельная тень ковида", глубоко поражающий сразу несколько систем организма – преимущественно детского. Проявляет он себя внезапно, где-то через месяц после выздоровления.

Как вовремя распознать угрозу, в ходе трансляции проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" рассказала инфекционист и иммунолог Алла Волоха, которая изучает детский мультисистемный воспалительный синдром.

Проявления опасного синдрома

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Картина обычно следующая: пациент болеет коронавирусом без симптомов или в легкой форме. После этого вы месяц наблюдаете здорового ребенка. Но вдруг он впадает в тяжелое состояние – вплоть до реанимации. В Украине уже известно о 60 таких случаях.

"Мы четко видим, как только идет заболеваемость у взрослых, где-то через месяц появляется вспышка, можно сказать, системного мульти-воспалительного синдрома у детей", – говорит профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха.

Профессор предупреждает – с появлением более заразного штамма "Дельта", количество постковидних расстройств тоже может возрасти.

"Дети, действительно, болеют реже, болеют легче, но чем заразнее штаммы, а этот штамм ("Дельта". – Ред.) он более заразен и более агрессивно себя проявил уже. Поэтому он больше опасности несет и для детей", – говорит иммунолог.

Заболевание начинается с высокой лихорадки и выраженной интоксикацией. То есть у ребенка может быть выраженная слабость, тошнота, рвота, боль в животе, может появляться сыпь.

Как спасти ребенка

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Но есть и хорошая новость. Пока именно украинским врачам удается поднять на ноги тяжелых пациентов. Одна из причин – медики научились быстро распознавать первые проявления опасного состояния у детей.

"Большинство детей были выписаны в достаточно хорошем состоянии. То есть на самом деле мы не видели таких очень серьезных, отдаленных последствий этого синдрома у детей, по сравнению с другими странами", – успокаивает Алла Волоха.

Преодолеть пандемию в мире может только массовая вакцинация, уверена профессор. Она привилась сама и советует другим.

"Все вакцины – и производства Pfizer, и производства Moderna, и производства AstraZeneca, и Coronavac – они все стопроцентно защищают от госпитализации и смерти. Не все могут защищать от тяжелых форм заболевания и не все хорошо защищают от симптоматичных форм. Но, я повторяю, что от госпитализации и смерти на 100% все вакцины защищают", – отметила Алла Волоха.

Напомним, во время предыдущей встречи "Спроси у доктора" эксперты рассказали, что новая волна коронавируса грозит украинцам с запада. В этот раз ждут вспышки заболеваемости индийским штаммом "Дельта".

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