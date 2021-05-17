Смертельное ДТП автобуса с украинцами в Польше: количество жертв возросло

В результате ДТП с рейсовым автобусом с украинцами умер еще один пассажир – девушка боролась за жизнь более двух месяцев

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek Фото с места ДТП рейсового автобуса Познань – Херсон

Количество жертв смертельной аварии украинского автобуса, который разбился в Польше в начале марта, снова возросло. В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка – Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.

Анастасия – седьмая погибшая в ДТП, которое произошло между Перемышлем и Ярославом. По дороге в Украину водитель не справился с управлением и автобус слетел в яму. Сейчас он под следствием в Польше.

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, и 39 человек получили повреждения.