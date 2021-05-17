Українська
$ 27,61
33,48
  1. Последние новости Украины

Смертельное ДТП автобуса с украинцами в Польше: количество жертв возросло

17 мая, 08:10

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате ДТП с рейсовым автобусом с украинцами умер еще один пассажир – девушка боролась за жизнь более двух месяцев

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek Фото с места ДТП рейсового автобуса Познань – Херсон

Agencja Gazeta/Patryk Ogorzalek Фото с места ДТП рейсового автобуса Познань – Херсон

Количество жертв смертельной аварии украинского автобуса, который разбился в Польше в начале марта, снова возросло. В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка – Анастасия Кочеткова из Хмельницкого.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

Более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.

Анастасия – седьмая погибшая в ДТП, которое произошло между Перемышлем и Ярославом. По дороге в Украину водитель не справился с управлением и автобус слетел в яму. Сейчас он под следствием в Польше.

В тренде
Везде грозы и до +29 градусов: чего ожидать от погоды в Украине 17 мая (карта)
REUTERS/Gleb Garanich В Украине ожидается плохая погода
В тренде
Визит глав МИД Молдовы и Грузии и заседание НАТО – анонсы СЕГОДНЯ
В тренде
Карантин в Украине: в оранжевую зону попала одна область

Напомним, в ночь на 6 марта в Польше произошло ужасное ДТП с участием украинцев. Автобус, следовавший из польской Познани в Херсон, по неизвестным причинам врезался в энергопоглощающий барьер, перевернулся и упал в канаву. Все пассажиры автобуса – граждане Украины. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых погибших, и 39 человек получили повреждения.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеЭкономика
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельникУкраина
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в УкраинеУкраина
С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных Кремля
С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных КремляУкраина
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)Донбасс
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять