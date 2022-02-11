Смертельное ДТП под Харьковом: к Ярославскому пришли с обысками

Следственные действия проводятся в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена

Полиция исследует камеры наблюдения в доме бизнесмена. Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области. / Фото: Коллаж: Сегодня

Следователи производят обыски в рамках расследования смертельного ДТП в Харьковской области с автомобилем из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Правоохранители пытаются выяснить, кто накануне аварии пользовался сбившим человека автомобилем.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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Где проводят обыски

В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена, а также по адресу проживания человека, который пришел в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП.

Целью обыска является изъятие информации из камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП.

ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Авария произошла ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово. Автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружены автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Впоследствии возникли подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время он дал первый комментарий после смертельного ДТП, в котором сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

После аварии в полицию пришел мужчина и признался в содеянном. Он объяснил, что уехал с места аварии, потому что думал, что сбил животное.

Ярославский в спешке покинул Украину. После приезда домой, он должен явиться на допрос к правоохранителям.

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, зафиксировавших кортеж бизнесмена после ДТП.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что "преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно", а незапланированный отъезд Ярославского назвала "довольно странным" .

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