Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: количество погибших снова возросло

Уже известно о 12 погибших в результате столкновения маршрутки и грузовика под Черниговом. На месте погибли 11 человек, еще один – умер уже в больнице.
Об этом сообщили в ГСЧС и Черниговской ОГА.
"По состоянию на 11:00 7 декабря в результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов – Борзна", которое произошло вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч, погибли 12 человек и травмированы 7 человек", – сообщили в ГСЧС.
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Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин ее возникновения привлечены 113 человек и 45 ед. техники, из них от ГСЧС 30 человек и 13 ед. техники.
В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова.
Что известно о ДТП под Черниговом
- Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Сначала сообщалось о 10 погибших и 7 травмированных. Вытягивали тела жертв и пострадавших 10 спасателей ГСЧС.
- Чуть позже появились первые фото с места происшествия.
- Вскоре новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно опасный. Спасатели предположили, что причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.
- В полиции уточнили, что среди погибших детей нет. Водитель грузовика выжил.
- На время работы правоохранителей движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня – Сновск – Березное и обратно.
- Жертв и пострадавших могло быть больше. Часть людей хотели сесть в этот автобус, но в итоге передумали. В Соснице часть людей по каким-то причинам выбрали другой автобус, уточнили сайту "Сегодня" в ОТГ.