Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: количество погибших снова возросло

Один человек умер уже в больнице

Автобус ехал по маршруту "Чернигов - Борзна". / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже известно о 12 погибших в результате столкновения маршрутки и грузовика под Черниговом. На месте погибли 11 человек, еще один – умер уже в больнице.

Об этом сообщили в ГСЧС и Черниговской ОГА.

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"По состоянию на 11:00 7 декабря в результате столкновения грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом "Чернигов – Борзна", которое произошло вблизи с. Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч, погибли 12 человек и травмированы 7 человек", – сообщили в ГСЧС.

Для ликвидации последствий ДТП и расследования причин ее возникновения привлечены 113 человек и 45 ед. техники, из них от ГСЧС 30 человек и 13 ед. техники.

В Черниговской ОГА создан оперативный штаб, который работает с родственниками и пострадавшими в Черниговской городской больнице №2 и у морга на Пирогова.

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