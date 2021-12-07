Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом: количество погибших возросло

Уже известно о минимум 11 погибших и 8 пострадавших

Еще восемь человек получили ранения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже известно, по меньшей мере, об 11 погибших в результате столкновения маршрутки и грузовика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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По состоянию на 9:30, в результате ДТП предварительно погибли 11 человек и 8 человек травмированы.

Подробности ДТП

Авария произошла 7 декабря, около 7:55. Автобус следовал по маршруту "Чернигов-Сосница".

Сначала сообщалось, что в ДТП погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.

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Уже появились первые фото с места происшествия.

Что удалось узнать дополнительно

Новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС Черниговской области, что участок трассы, на котором произошла ДТП, не аварийно-опасный, здесь никогда не было концентрации автомобильных аварий.

"Поэтому причин может быть две – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей. Выясняем все обстоятельства",- заявили нам черниговские спасатели.

Как сообщили нашему корреспонденту в полиции, среди погибших детей нет. На эту минуту следователи еще не выяснили даже предварительную причину, но подтверждают, что участок не аварийно-опасный.

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