Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом – появились первые фото

Появились первые фото с места столкновение маршрутки и грузовика вблизи Чернигова. В ужасной аварии сегодня утром погибли 10 человек, еще 7 получили ранения.
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Фото: ГСЧС
Фото: Чернигов Оперативный
Подробности ДТП
Авария произошла 7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус следовал по маршруту "Чернигов – Сосница".
В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.
Раньше мы писали:
- В Запорожье 19 ноября маршрутка врезалась в прицеп грузовика. В общественном транспорте находились пострадавшие пассажиры.
- На дороге столкнулись школьный автобус и грузовик DAF. В автобусе находились 12 несовершеннолетних учеников.