Смертельное ДТП с маршруткой под Черниговом – появились первые фото

Авария произошла около 8 утра 7 декабря

На месте продолжают работу спасатели и полиция. / Фото: Коллаж: Сегодня

Появились первые фото с места столкновение маршрутки и грузовика вблизи Чернигова. В ужасной аварии сегодня утром погибли 10 человек, еще 7 получили ранения.

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Фото: ГСЧС

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Фото: Чернигов Оперативный

Подробности ДТП

Авария произошла 7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов – Гремяч. Автобус следовал по маршруту "Чернигов – Сосница".

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В результате ДТП предварительно погибли 10 человек и 7 человек травмированы. Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 ед. техники.

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