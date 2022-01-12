Смертельное ДТП в Харькове: водителя Kia ловили пьяным за рулем

Водителя автомобиля Kia, который устроил смертельное ДТП з такси в Харькове, три раза за осень 2021 года полиция ловила пьяным за рулем.
Об этом сообщил народный депутат Украины Александр Бакумов в Facebook.
По предварительным данным, водитель Kia вылетел на встречную полосу для обгона и протаранил такси, которое ехало навстречу. От удара автомобиль такси отбросило в отбойник. В результате погибли водитель Kia и водитель Toyota (авто такси) со своей женой. Двое трехлетних детей таксиста попали в больницу в тяжелом состоянии.
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"Нарушитель, вылетевший на встречную полосу и унесший жизни двух молодых родителей, только за осень имел три административных протокола по 130 статье КУоАП – управление в состоянии алкогольного опьянения. Ни один из этих протоколов не был рассмотрен судом! Если бы у суда хоть до одного из этих материалов "дошла очередь", нарушителя не должно быть в этом месте и в это время на дороге", - написал Бакумов.
Что говорят медики о состоянии детей
Двойняшки в реанимации. Как сообщили медики новостям "Сегодня", состояние детей стабильно тяжелое.
- Мальчик: тяжелая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, ушиб мозга, перелом бедра.
- Девочка: переломы обоих бедер.
Служба такси поможет пострадавшим
По словам директора службы "30-40" Руслана Сайфулина, водитель (1990 года рождения) начал работать в службе недавно, с конца декабря, и арендовал автомобиль. В момент аварии он использовал авто в личных целях и перевозил свою жену (1992 года рождения) с трехлетними двойняшками.
Также служба такси обещает оплатить похороны своего сотрудника и его жены. Кроме того, оплатят лечение детей. У двойняшек остались бабушки и дедушки с обеих сторон (и мамы, и отца).
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