Смертельный челлендж в TikTok: дети глотают капсулы для стирки

В результате челленджа подростки получают ожоги ротовой полости и пищевода

TikTok "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки. Коллаж: "Сегодня"

В популярном среди детей и подростков приложении TikTok появился "Пуд-челлендж", суть которого заключается в том, чтобы съесть на камеру капсулу для стирки – те, что внутри с гелем. Так, ребята глотают порошковые капсулы, а затем оказываются в больнице с тяжелыми ожогами. Ежемесячнон в больицы с ожогами забирают по двадцать детей.

"Каждый день в Киеве привозят детей с ожогом пищевода и верхних дыхательных путей, желудка и с токсическим поражением вследствие этих самых капсул для стирки. Это продолжается где-то с начала июля", – рассказал Ярослав Вус председатель всеукраинского союза парамедиков.

На днях отравился и сын одесситки Эвелины. Говорит, парень закрылся в комнате будто учить уроки, а на самом деле снимал видео ток-тока.

"Он съел две эти подушечки, когда мы это обнаружили то сразу же вызвали скорую. Когда приехала скорая то они сразу поняли в чем дело так как восемь таких же его одноклассников с такой же проблемой в нашем городе", – сказала Эвелина Тикалова мать пострадавшего школьника.

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Парня спасли, потому что медики успели приехать вовремя. Врач утверждает, что в ситуации важно правильно оказать первую медицинскую помощь.

"Промывание желудка, но только через зонт. Нельзя промывать желудок водой – так как все привыкли, выпить и поблевать, так как мы повторно обжигают пищевод. Без надлежащей медицинской помощи человек не будет нормально есть больше никогда", – добавил Ярослав Вус.

Сотни детей по всему миру стали инвалидами, потому что глотали эти капсулы. В Америке – откуда распространился челлендж – даже создавали небольшие кино просветительского характера.

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Главная идея – не запрещать чтоли-бо детям, а побудить думать, перед тем, как действовать.

"Я за то, чтобы наладить доверительные отношения. Это когда ребенок рассказывает вам что ее смущает, что волнует. Родителям это дает возможность быть спокойными, они чувствуют ребенка, знают что с ней происходит", – рассказала Анастасия Тарасова семейный психолог.

Такая модель отношений позволяет не навязчиво контролировать, утверждают эксперты. И даст вам возможность узнать заранее, на что способен ваш ребенок ради лайков в соцсетях.

Мы должны вернуть контроль над своим умом

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров сказал , что просмотр Netflix и TikTok тормозит производительность человеческого мозга, нагружая его несуществующими проблемами.

"Разум – наш самый мощный инструмент. Нет ничего, на что он не был бы способен... К сожалению, большинство людей предпочитают питать свой мозг не реальными фактами, благодаря которым можно изменить мир, а случайными сериалами Netflix или роликами TikTok" , – заявил Дуров.

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По его мнению, на глубинном уровне мозг человека не может отличить вымысел от реальности. Поэтому разнообразие цифровых развлечений заставляет подсознание искать решение проблем, которых не существует.

"Чтобы быть творческими и продуктивными, мы должны сначала очистить с нашего разума липкую грязь нерелевантного контента, которым его ежедневно наводняют "рекомендательные алгоритмы". Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над своим разумом", – считает скандальный бизнесмен и разработчик.

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