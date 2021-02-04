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Смертельный пожар в больнице: Степанов срочно отправился в Запорожье

4 февраля, 09:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Минздраве рассказали, сколько всего человек погибли и пострадали в результате пожара

Министр здравоохранения Максим Степанов отправился в Запорожье из-за пожара в инфекционной больнице, в котором погибли и пострадали несколько человек.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Министр подтвердил, что погибли четыре человека, двое получили повреждения и семерых удалось эвакуировать.

"Причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в этой трагедии будут привлечены к ответственности по закону. Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал Степанов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях в Запорожской области было еще одно ЧП – из-за замыкания на подстанции город Энергодар был отключен от электроснабжения. Однако по состоянию на вечер 3 февраля энергетики Запорожской ТЭС восстановили электроснабжение.

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Тем временем в Украине хотят увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Верховная Рада пока только приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

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Запорожье больницы пожар Максим Степанов

Источник: Сегодня

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