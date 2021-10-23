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Смертельный ураган: в Польше погиб украинец

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 октября, 10:14
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Сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек
В Польше из-за урагана погибли 4 человека
В Польше из-за урагана погибли 4 человека / Фото: Коллаж: Сегодня

В Польше пронеслись сильные ураганы, в результате которых погибли четыре человека.

Об этом пишет "Укринформ".

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Недалеко от города Свидник от порыва ветра вылетел в ров автомобиль. На месте погиб 43-летний украинец. Во Вроцлаве дерево упало на автомобиль, на месте погибли два человека.

В населенном пункте Сехнице сильный ветер повредил стену недостроенного здания, под обвалом погиб 55-летний мужчина.

Как передает Государственная пожарная служба Польши, сильные порывы ветра привели к травмированию 13 человек, в том числе пятерых спасателей.

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В Польше в ДТП погибли молодые украинцы

Заместитель комиссара полиции Катовице Агнешка Жилка рассказала, что автомобиль Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

В результате ДТП погибли два украинца в возрасте 21 и 22 года. Полиция перекрыла дорогу и выясняет все обстоятельства.

Украинцев раздавило, как консервную банку

По словам очевидцев аварии, от удара автомобиль украинцев смяло, как консервную банку. Таким образом тела парней из транспортного средства вырезали спасатели.

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Напомним, ранее трое украинцев погибли в ДТП в Польше. По неизвестной причине водитель потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево.

Также мы писали о том, что гражданин Украины спас пострадавших в масштабном ДТП в Польше. Авария произошла 9 июня на автомагистрали A6 неподалеку Щецина в северо-западной Польше, тогда погибли шесть человек.

По словам свидетелей, когда украинец увидел аварию, он выбежал из своего авто с огнетушителем и помог нескольким пострадавшим.

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