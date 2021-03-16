Смертность от COVID в Украине: ученые дали неутешительный прогноз

Число больных в отделениях реанимации приблизилось к максимуму

Рост смертности от коронавируса будет наблюдаться как минимум еще до начала апреля, прогнозируют ученые.

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Об этом говорится в отчете Национальной академии наук Украины.

"Пиковые значения еще не достигнуты, а это значит, что рост смертности следует ожидать как минимум до начала апреля", – говорится в сообщении.

Отмечается, что число пациентов в больницах превысило максимум осенней волны.

Также нового максимума достигло число больных, нуждающихся в подаче кислорода, и число больных на ИВЛ.

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Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 474 ребенка и 313 медработников.

Также ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

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