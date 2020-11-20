Смертность от коронавируса в Украине молодеет — врач

В Украине молодеет смертность от коронавируса. Если раньше умирали больше пенсионеры, то сейчас нередко погибают люди в возрасте 30+.

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Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал главврач госпиталя МВД Юрий Сак.

Врач уверен, что если сегодня не ввести локдаун, спасая экономику, то потом на эту экономику просто некому будет работать.

"Обращаемость (по поводу корнавируса — Ред) молодых людей растет. То, что мы видели в Италии весной, это были пациенты 85+... В Украине сейчас мы видим и в 38 лет смерти, и в 35, и в 40 лет", —сказал Сак.

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По его словам, ситуация в Украине ухудшается, начинают болеть работоспособные люди.

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"Если мы сейчас допустим, что эта категория людей начнет болеть, для экономики это будет потом намного тяжелее", — добавил Сак.

Напомним, мэры ряда крупных городов Украины бойкотировали постановление Кабмина об усилении карантина на выходных.

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