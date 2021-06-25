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  1. Последние новости Украины

Смертоносный торнадо в Чехии и крушение военного вертолета в РФ – главные новости за ночь

25 июня 2021 6:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Стихия сравняла с землей четыре села в чешской Моравии, а в Ленинградской области России погибли трое военных – и другие события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Смертоносный торнадо в Чехии

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В Чешской Моравии пронесся один из самых сильных торнадо когда-либо происходивших в стране, который практически сравнял с землей четыре села. Погибли по меньшей мере пять человек, более 150 ранены, множество людей находятся под завалами.

Последствия торнадо в Чехии / twitter.com/CT24zive

Последствия торнадо в Чехии / twitter.com/CT24zive

Украина поддержала обвинение Канадой Ирана

В МИД Украины заявили, что согласны с отчетом группы судебных экспертов Канады, подтверждающим, что гражданские и военные органы власти Ирана несут полную ответственность за сбивание лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в 2020 году, а также пренебрежительное отношение к человеческой жизни иранскими властями.

Обрушение многоэтажки во Флориде

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В американском штате Флорида произошло частичное обрушение 12-этажного жилого дома – под завалами, как предполагают, могут оставаться около сотни человек.

В результате обрушения в пригороде Майами были уничтожены 55 квартир из 136. Фото: REUTERS/Marco Bello

В результате обрушения в пригороде Майами были уничтожены 55 квартир из 136. Фото: REUTERS/Marco Bello

Крушение военного вертолета в России

В России в Ленинградской области упал и полностью сгорел транспортно-боевой вертолет Ми-8, совершавший учебно-тренировочный полет. Все находившиеся на борту погибли. В Сети появились фото и видео с места крушения.

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Крушение вертолета Росгвардии в Ленинградской области / коллаж "Сегодня"
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Крушение вертолета Росгвардии в Ленинградской области / коллаж "Сегодня"

Добкин "раздел" женщину-депутата

Бывший глава Харьковской области и народный депутат VIII созыва Михаил Добкин в перепалке с нынешним депутатом Рады Юлией Клименко о бежавшем в 2014 году из Украины четвертом президенте, указал на то, что она, осуждая Виктора Януковича, одета в "цвета Партии регионов". Это заставило женщину снять часть одежды.

Зеленский о Ермаке

Президент Владимир Зеленский уверен в главе своего Офиса Андрее Ермаке и считает его реальным патриотом, который очень много работает только ради Украины. Глава государства также рассказал, когда Ермак уйдет с политической арены.

Что происходило в Украине и мире 24 июня, смотрите в новостях "Сегодня":

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