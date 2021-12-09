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Смешные и неловкие. Вблизи украинской станции в Антарктиде появились первые пингвинята (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
9 декабря, 12:01
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В прошлом году детеныши пингвинов появились на 10 дней позже
Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде.
Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде. / Фото: Коллаж: Сегодня

У антарктической станции "Академик Вернадский" родились первые детеныши пингвинов. Один появился на мысе Марина, вблизи станции, а другой с другой стороны – на мысе Пингвин Поинт.

Об этом сообщает Национальный арктический научный центр.

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Первый месяц детеныши будут оставаться в гнезде: там их будут греть, кормить и охранять родители. Кстати, как и в ситуации с высиживанием яиц, пара пингвинов делает это поочередно. Пока кто один сидит на гнезде, другой отправляется в океан охотиться на криля, а через пару дней они меняются.

"Сейчас малыши очень смешны и неловки, и вместо привычного нам черно-белого времени покрыты серым пушком. Где-то через месяц они начнут линять и менять наряд, а также будут оставлять гнезда и собираться в ясли. Тогда уже оба родителя смогут одновременно ходить в океан за крилем и будут продолжать кормить детей. Интересно, что они безошибочно находят в "яслях" своих "потомков" и делятся едой только с ними", – рассказывают украинские ученые.

Только после окончания линьки пингвинята (которые к тому времени уже будут размером с родителей) будут учиться плавать в океане и самостоятельно добывать себе еду.

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Фото: Оксана Савенко

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Малыши в этом году появились раньше

Украинские исследователи обещают показать, как это будет происходить. Речь идет о субантарктическом пингвине или дженте.

"В этом году пингвины довольно рано начали гнездиться возле станции. Первые яйца они отложили в начале ноября, хотя раньше это происходило ближе к середине ноября. Поэтому соответственно и малыши появились раньше обычного. К примеру, в прошлом году первые пингвины вылупились 19 декабря – как раз ко Дню святого Николая" , – объяснили ученые.

Фото: Оксана Савенко

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