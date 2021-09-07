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Илья Кива готовится стать адвокатом

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 сентября, 17:11
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Нардеп сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью
Илья Кива всегда рядом с лидером своей партии Виктором Медведчуком / Коллаж "Сегодня"
Илья Кива всегда рядом с лидером своей партии Виктором Медведчуком / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива готовится получить право заниматься адвокатской практикой. В январе 2021 года он сдал экзамен на адвоката, а в этом месяце ожидается подтверждение его квалификации советом адвокатов.

Об этом сообщает Bihus.Info

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Информация об этом экзамене содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов. Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

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В то же время, после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет, а совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре и дать свое решение, может ли кандидат Кива начать работу в качестве адвоката.

Илья Кива прокомментировал предположения СМИ, что он собирается заняться адвокатской деятельностью.

"Не только адвокатом, но и проповедником, и детским психологом", – так ответил нардеп Илья Кива на вопрос журналистов "Суспільного", планирует ли он работать адвокатом.

  • Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.
  • Позже Министерство образования и науки начало проверку материалов о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.
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