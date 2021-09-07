Илья Кива готовится стать адвокатом

Нардеп сдал экзамен на право заниматься адвокатской деятельностью

Илья Кива всегда рядом с лидером своей партии Виктором Медведчуком / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива готовится получить право заниматься адвокатской практикой. В январе 2021 года он сдал экзамен на адвоката, а в этом месяце ожидается подтверждение его квалификации советом адвокатов.

Об этом сообщает Bihus.Info

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Информация об этом экзамене содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов. Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

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В то же время, после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет, а совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре и дать свое решение, может ли кандидат Кива начать работу в качестве адвоката.

Илья Кива прокомментировал предположения СМИ, что он собирается заняться адвокатской деятельностью.

"Не только адвокатом, но и проповедником, и детским психологом", – так ответил нардеп Илья Кива на вопрос журналистов "Суспільного", планирует ли он работать адвокатом.

Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.

Позже Министерство образования и науки начало проверку материалов о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.