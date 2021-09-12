В Бердянске пьяный депутат снес фонарный столб, сбил пешехода и попытался спрятаться (видео) – СМИ

В крови виновника ДТП было обнаружено 2,2 промилле алкоголя

Автомобиль с пьяным водителем за рулем снес столб и сбил мужчину / Коллаж "Сегодня"

Полиция Запорожской области задержала пьяного водителя, который вечером 11 сентября на BMW Х5 сбил пешехода на Мелитопольском шоссе в Бердянске. В его крови обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Об этом сообщает Полиция Запорожской области.

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Скорость была такой, что столб не смог остановить автомобиль / Фото Полиции Запорожской области

Версия полиции

"На место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля BMW Х5, 1977 года, в состоянии алкогольного опьянения двигался по проезжей части Мелитопольского шоссе и, не справившись с управлением, совершил выезд на разделительную полосу, где совершил наезд на опору наружного электроосвещения. После этого водитель продолжил движение и совершил наезд на мужчину в возрасте примерно 50 лет, который находился на разделительной полосе", – сказано в сообщении полиции.

Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу. Мужчину прооперировали, он уже пришел в себя.



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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание – от трех до восьми лет лишения свободы.

Кто был за рулем

Правоохранители не разглашают информацию, кто именно был задержан. По данным местные СМИ, виновником ДТП стал действующий депутат горсовета Бердянска Николай Рудницкий.

Согласно видео очевидцев, водитель BMW Х5 попытался сбежать с места происшествия и спрятаться. Свидетели наезда не дали ему этого сделать и передали прибывшим правоохранителям.

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"За рулем оказался действующий депутат горсовета от партии "Наш край" Николай Рудницкий. Он выполз из машины и попытался скрыться, но очевидцы его задержали", – сообщает телеграм-канал "Вартові Еспресо ".

Комментариев от партии "Наш край" и непосредственно Николая Рудницкого не поступало.

ДТП с депутатами

Довольно серьезным скандалом в Киеве закончилась история с ДТП, участником которого оказался народный депутат Верховной Рады Александр Трухин от "Слуги народа". Две недели он не комментировал аварию, а потом все же признался и сейчас идут разговоры об исключении его из провластной фракции.

А в целом депутаты довольно часто попадают в дорожные аварии.