Смотри позитивно, даже у серой стены есть душа

Киев, город с многовековой историей, богатый архитектурой разных периодов, бывает местами серым и мрачным. Последние десять лет здесь наблюдается тенденция, а точнее, искусство, которое одушевляет серые стены и заборы, делая их красочными и интересными – это стрит-арт.

Юные художники не сразу создают шедевры (хаотичные надписи на подъездах едва ли можно назвать красивыми), но со временем эти подростковые "вызовы" перерастают в нечто большее – настенные картины, которые радуют жителей и гостей Киева.

В поддержку данного течения, которое находит отклик у многих подростков, компания Volia выступила инициатором и организатором проведения конкурса на лучшую работу на тему "Смотри позитивно!", с целью превратить серые стены Киева в красивые арт-объекты, дарящие позитивный настрой.

22 сентября – день старта стрит-арт конкурса "Смотри позитивно!". Городские власти подумали и разрешили разрисовать несколько мрачных киевских заборов, отобранных организаторами для конкурса. Всем желающим принять участие необходимо зарегистрироваться на странице конкурса и отправить скетч своей будущей работы для предварительного отбора финалистов. Для реализации своей идеи, художники получат равные суммы на покупку материалов (краска, средства защиты и т.д.). Срок на реализацию работ также фиксированный – не более одной недели. После завершения граффити всеми финалистами, фото работ будут загружены на лендинг и фейсбук для голосования аудиторией и выбора победителя конкурса. Итоговая оценка на 50% будет состоять из оценок аудитории и на 50% из оценок жюри.

Кстати, возглавит жюри единственный представитель Украины на Google Street Art Project, основатель и глава фестиваля Respublica FEST – Андрей Зоин. К числу его заслуг относится создание более 50 муралов в Каменце-Подольском, городе, где проходит фестиваль.

"Художникам, молодым особенно, необходимо давать возможность себя реализовывать. Несмотря на все запреты, есть те, которые вылетают из любых рамок и создают удивительные работы. Так стоит ли запрещать то, что безусловно перерастает в искусство? Мы выступаем за позитивные изменения и поддерживаем их", - прокомментировала Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

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