Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля

Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями – так что готовим зонты

В Украине в ближашие дни будет очень жарко

Погода во второй половине июля будет богатой на сюрпризы: сначала адская жара до 40 градусов, а потом сильные ливни и даже бури под конец месяца. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

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По его словам, вторая половина июля ожидается жаркой, днем до 35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

"Далее нас ждет удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями", – сказал Горбань.

Как сообщали новости "Сегодня", первая половина месяца выдалась очень жаркой, температура уже выше 30 градусов, а до конца этой недели украинцев ждет адская погода.

А на днях в Херсоне из-за ливней объявили чрезвычайную ситуацию. А все из-за того, что городской коллектор вышел из строя – 75 тысяч местных жителей оказались под угрозой остаться без воды и канализации.