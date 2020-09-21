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Сначала жара до +30, а потом дожди: синоптик рассказала, как изменится погода

21 сентября, 11:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

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В Украину потихоньку возвращается тепло, в течение недели местами будет под 30 градусов, погода будет сухой и комфортной. А вот с начала следующей недели вернутся дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, сейчас на территории нашей страны хозяйничает антициклон, который завтра обусловит сухую и ясную погоду.

"Ветер завтра будет преимущественно южных направлений, разве что на востоке еще побудет северо-западным. Типичный признак осени – туманы – будет плавать ночью и утром. Однако, кроме романтической картинки, будут создавать неудобства для водителей – ухудшат видимость до 300-500 метров. Не забывайте включать фары и держать дистанцию. Температура воздуха ожидается комфортной, в течение дня 22-27 градусов. В Киеве завтра все, как у людей: день осеннего равноденствия, солнечная и теплая погода с дневной температурой воздуха до 25 градусов", – написала Диденко.

Синоптик рассказала, что в течение недели температура воздуха достигнет 25-29 градусов, а на юге и до +30. Ближайшие дожди стоит ждать аж в воскресенье, 27 сентября, в западных областях. В следующий понедельник появятся и на юге, а в среду, 30 сентября, дожди накроют значительную часть территории Украины.

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Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – температура то резко падала на 15 градусов (до заморозков), а теперь снова возвращается к отметке в +30. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

Тем временем в Украине полным ходом идет уборка урожая. По оценкам экспертов агрорынка, он должен быть неплохим, хотя из-за засушливой погоды окажется намного ниже прошлогоднего, рекордного, в 75 млн т. А вот народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует небывалую засуху и проблемы с урожаем.

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Источник: Сегодня

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