СНБО готовит Стратегию морской безопасности Украины: что это такое

При разработке Стратегии были учтены международные морские нормы и опыт ведущих стран мира в этом вопросе

Зеленский поручил СНБО важный вопрос. Коллаж "Сегодня"

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национально безопасности и обороны о развитии ВМС Украины, а сегодня на СНБО собрались руководители всех силовых структур страны для разработки Стратегии морской безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что именно Зеленский поручил разработать соответствующую Стратегию. По его словам, во время разработки Стратегии особое внимание нужно уделять военной составляющей. Были учтены все необходимые законы, нормативно-правовые акты, международные документы по морскому праву, а также опыт ведущих стран мира по разработке и имплементации соответствующих стратегий.

Руководители силовых структур Украины. Фото: СНБО

На заседании межведомственной рабочей группы отметили, что морская безопасность Украины должна рассматриваться в контексте безопасности Балто-Черноморского региона и международной морской безопасности, ведь агрессивные действия РФ в Черном и Азовском морях несут угрозу не только Украине.

По результатам заседания принято протокольное решение о принятии за основу структуры Стратегии морской безопасности Украины и утверждении плана подготовки проекта Стратегии.

Стратегия развития ВМС Украины

За создание военно-морского флота Украины взялись еще в 2018 году, когда начали разрабатывать стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого москитного флота, состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров. В эту концепцию вписывается и принятие на вооружение американских катеров типа Islands.

Особенно актуальным легкий и мобильный флот является в возможном бою в Азовском море: из-за его маленькой глубины, например, большие корабли РФ не смогут там нормально действовать, в отличие от легких украинских катеров.

Но даже такая тактика не поможет украинскому "москитному флоту", если на кораблях не будет определенного вооружения. Военные и эксперты сходятся во мнении, что катера необходимо вооружать ракетами, например, "Нептунами".

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что в Украине до 2035 года построят большой военный флот. Он рассказал, что планируется построить в Украине в ближайшие годы.

Тем временем Минобороны передало Кабмину План обороны Украины. Новая оборонная стратегия разрабатывалась с 2019 года во взаимодействии со всеми ведомствами сектора безопасности и обороны Украины.