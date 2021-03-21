"СНБО не может подменять собой судебную систему": Ляшко о новых санкциях

Он обратил внимание на новые ограничения против Виктора Януковича

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко прокомментировал недавнее решения СНБО о введении санкций против десятков компаний и физических лиц.

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Об этом он сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" в эфире "Украина 24".

"Есть закон о санкциях, за который команда Радикальной партии голосовала в парламенте. Эти санкции исключительно против тех, кто финансирует терроризм, против тех, кто финансирует российскую агрессию на Донбассе. СНБО не может подменять собой судебную систему", – считает Ляшко.

По его словам, санкции можно вводить только через суд. Поскольку Украина демократическое государство и каждый ее гражданин должен знать в чем его обвиняют.

"В этой стране еще никто не отменял конституционного права на защиту. А если тебя на основании секретных документов блокируют, забирают возможности распоряжаться своим имуществом, еще какими-то конституционными правами, возможностями. На каком основании", – задается вопросом политик.

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В то же время он поддерживает, когда санкциями блокируют российскую пропаганду или агрессию.

"Если они лицензию получили незаконно, то решением суда лицензии должны быть лишены. Другого инструмента нет", – высказался Ляшко о компаниях, против которых ввели санкции и у которых СНБО забрала лицензии.

Он прокомментировал и введение санкций против Виктора Януковича. Ляшко считает это странным и напоминает, что он есть автором закона о лишении Януковича звания президента Украины, которое есть пожизненным. Как известно парламент поддержал, а пятый президент Петр Порошенко подписал данный закон.

"Янукович – это уникальная ситуация, потому что он предал страну, когда позвал иностранные войска в Украину. Но я хочу напомнить – против Януковича существуют приговор, Янукович признан виновным в государственной измене, у него приговор 12 лет, и данный приговор вступил в законную силу. Еще санкции нужны? Человека осудили", – напомнил Ляшко.

Напомним, что вслед за санкциями по поводу народного депутата Виктора Медведчука и его жены, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новые санкции по поводу десятков компаний и физических лиц.

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