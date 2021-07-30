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СНБО поручил Кабмину разобраться с состоянием дел "Укрзализныци"

30 июля 2021 19:41

Виктория Барановская Виктория Барановская

СНБО принял протокольное поручение к Кабинету министров Украины разобраться с состоянием дел

СНБО в случае угрозы нацбезопасности, готов вводить временные администрации в "Укрзализныци" / Фото: коллаж "Сегодня"

СНБО в случае угрозы нацбезопасности, готов вводить временные администрации в "Укрзализныци" / Фото: коллаж "Сегодня"

СНБО принял протокольное поручение Кабинету министров разобраться с состоянием дел "Укрзализныци" и в случае необходимости принять кардинальные, в том числе кадровые решения.

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Об этом на брифинге сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Восьмой вопрос – это вопрос работы нашей "Укрзализныци". Мы обращаем внимание, что там на сегодняшний день есть достаточно опасные с точки зрения национальной безопасности процессы в финансово-хозяйственной деятельности, в обеспечении сегодняшнего устойчивого функционирования этой системы", – сказал Данилов.

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По словам Данилова, СНБО принял протокольное поручение к Кабинету министров Украины разобраться с состоянием дел, в случае необходимости принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу

Также сегодня сообщили, что тарифы повышать не будут, а в случае угрозы национальной безопасности, готовы вводить временные администрации на предприятия.

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Ранее мы сообщали, что во время выездного заседания Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) было принято решение ввести санкции против трех контрабандистов и нескольких компаний. Санкции вводятся в отношении гражданина Германии Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

Напомним, что на СНБО рассмотрят новые санкции против режима Лукашенко.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно Лукашенко назвал "фейком" принудительную посадку самолета Ryanair.

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