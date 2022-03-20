СНБО приостановил деятельность ряда политических партий — Зеленский

В список вошли, в частности, "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Партия Шария"

Зеленский обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам.

Обращение появилось на канале главы государства в Telegram.

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Что говорил Зеленский?

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил, учитывая полномасштабную войну, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Государство"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо".

Швейцария поддержала санкции против России, которые применил Европейский Союз. Также к ним направлена просьба, чтобы все швейцарские компании, которые еще не покинули российский рынок, сделали это немедленно. Чтобы не отдавали ни одного доллара, франка или евро российской военной машине на убийства наших людей. Чтобы все виновные в войне против Украины не могли наслаждаться жизнью в Швейцарии, недвижимостью в Швейцарии, банками в Швейцарии.

Отдельные подразделения оккупантов уничтожены на 80-90 процентов. Местами передовая просто завалена трупами российских солдат.

В субботу работали восемь гуманитарных коридоров. Удалось спасти 6 тысяч 623 человека.

Из-за обстрелов оккупантов не удалось забрать людей из Бородянки Киевской области. Из Бервицы, Бучи, Богдановки эвакуировали украинцев в Бровары. Из Лисичанска, Попасной, Северодонецка и Рубежного Луганской области забирали людей в Бахмут.

Удалось выехать и более чем 4 тысячам мариупольцев в Запорожье. К сожалению, не удалось доставить гуманитарный груз в города Херсонской области. Российские войска заблокировали движение нашей колонны.

Подписан указ о награждении государственными наградами Украины 161 защитника. Из них 40 — посмертно. И указ о присвоении звания Герой Украины 12-ти военнослужащим. 8-ми из них – посмертно. Также награждены бойцы КОРДа.

Путин выдвинул шесть условий для встречи с Зеленским

В Турции ведут подготовку к возможным переговорам президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Здесь знают и условия, при которых военный преступник из Москвы согласится поговорить с лидером Украины. Только вот пока вопрос, пойдет ли на эти условия Киев. Их назвал журналистам спикер президента Турции Ибрагим Калин.

Первое, что по словам пресс-секретаря Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Зеленского хозяин Кремля – отказ Украины от Крыма и Донбасса.

" В основном обсуждаются шесть тем. Первая – это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО. Во-вторых, разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели. В-третьих, процесс, который российская сторона называет "деназификацией". В-четвертых, устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине. Понятно, что был достигнут некоторый прогресс по первым четырем статьям продолжающихся переговоров. Пока рано говорить о полном согласии или о том, что соглашение вот-вот будет подписано. Два самых сложных вопроса стоят перед нами как пункты 5 и 6. Это вопросы статуса Донбасса и Крыма. Требования российской стороны о признании аннексии Крыма и двух так называемых республик на Донбассе неприемлемы с точки зрения Украины и международного сообщества. Есть мнения, что о них можно договориться по разным формулам", – сказал Ибрагим Калин.

По словам представителя Турции, Зеленский готов начать переговоры без всяких условий. А вот Путин считает, что позиции для переговоров на уровне руководства еще не закрыты.

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