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СНБО решил создать реестр запрещенных сайтов: чем это чревато

8 июля 2021 23:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

С понедельника начнет работу рабочая группа по вопросам технической реализации реестра

В Украине создадут реестр для блокирования сайтов

В Украине создадут реестр для блокирования сайтов / Фото: Getty Images

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг, 8 июля, принял окончательное решение о создании так называемого реестра запрещенных сайтов, якобы для того, чтобы решать, какие сайты подлежат блокировке, а какие нет.

Об этом сообщил в Facebook член рабочей группы по вопросам технической реализации реестра Максим Тульев.

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Сам Тульев, член Интернет Ассоциации Украины, отметил, что против такого реестра и надеется "как-то остановить это безумие".

"Сегодня на РНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов – того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который еще год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине", – отметил он.

Тульев рассказал, что создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра, в которую входит и он.

Зачем создается реестр

Как объяснил Тульев в комментарии dev.ua, реестр создается с подачи крупных операторов, чтобы понимать, какие сайты подлежат блокировке, а какие нет. Также, по его словам, управлять реестром предположительно будет СНБО, но "это не точно".

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В комментарии "НВ Бизнес", Тульев уточнил, что в СНБО хотят разработать технические требования к блокировке, которые будут описывать, как именно операторы должны осуществлять блокировку сайтов, и отметил, что рабочая группа, которая будет определять детали создания реестра, начнет полноценную работу с понедельника.

"В украинском законодательстве не прописано, кроме решения суда по детской порнографии, как именно должно проходить это блокирование… Наше оспаривание в ЕСПЧ сейчас строится на том, что в Украине нет процедуры и нет законного основания что-то заблокировать", – добавил он.

Напомним, в феврале 2021 года Голосеевский районный суд Киева обязал интернет-провайдеров заблокировать более 400 сайтов – в частности, российское издание РБК, платформу LiveJournal и сайт для программистов GitHub.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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